Barcelona rejeitou proposta de 60 milhões por Trincão, que ainda nem jogou

JN Hoje às 10:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O Barcelona terá rejeitado uma proposta de 60 milhões de euros pelo avançado português Francisco Trincão, em quem deposita enormes esperanças para o futuro, garante jornal catalão.

O jovem português Francisco Trincão ainda não se juntou ao plantel do Barcelona e já faz correr tinta em Espanha. Segundo noticia esta segunda-feira o jornal catalão "Sport", com destaque na primeira página da edição impressa, um clube inglês mostrou-se interessado em pagar pelo jovem português o dobro do que o Barça acordou com o S. C. Braga em janeiro, ou seja, 60 milhões de euros. O emblema em causa não foi revelado e a proposta terá sido comunicada ao Barça pelo empresário do jogador, Jorge Mendes.

O Barcelona - que no início do ano acertou contrato com Trincão válido até 2025, com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros - pagou 31 milhões de euros ao Sporting de Braga. Transferi-lo apenas meio ano depois por 60 milhões significaria um lucro líquido de 29 milhões de euros para o clube espanhol, mas os catalães recusaram negociar porque veem muito potencial no jovem de 20 anos. O "Sport" diz que Trincão é "uma das peças fundamentais no processo de rejuvenescimento do plantel", com uma projeção que leva os responsáveis do clube a priveligiar o aspeto desportivo em detrimento do financeiro.

Depois de ter sido campeão europeu de Sub-19 pela seleção nacional, em 2018, Trincão afirmou-se esta época na equipa principal do Braga, chamando a atenção do Barcelona.