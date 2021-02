Trincão brilha e bisa na goleada do Barcelona diante do Alavés

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:04 Facebook

O Barcelona goleou (5-1), este sábado, o Alavés na 23.ª jornada da Liga espanhola. Trincão e Messi bisaram e foram decisivos no triunfo dos catalães.

Trincão teve uma noite de sonho. O jovem português deu espetáculo em Camp Nou e inaugurou o marcador antes da meia hora de jogo, com um forte remate no coração da área. Messi, ainda antes do intervalo, ampliou a vantagem com um grande golo.

Na segunda parte, o Alavés ainda reduziu a desvantagem, por Luis Rioja. Aos 74 minutos, Trincão voltou a marcar e, um minuto depois, Messi também bisou, com Junior Firpo a fechar a contagem.

Com este triunfo, o Barcelona ocupa agora o segundo lugar, com 46 pontos, e está a oito do líder Atlético de Madrid, com mais um jogo disputado. Já o Alavés é 16.º classificado.

