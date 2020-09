Trincão brilha na estreia pelo Barcelona

JN Hoje às 22:22 Facebook

O jogador português jogou a segunda parte do particular com o ​​​​​​​Nástic e deixou apontamentos que entusiasmam adeptos e imprensa.

Foi só um particular, mas Trincão começou a experiência no Barcelona a todo o gás e a encantar os exigentes adeptos do colosso catalão.

O internacional português não marcou nem assistiu na vitória sobre o Nástic, este sábado, mas deixou lances de qualidade e fez 45 minutos de qualidade.

A Imprensa, nomeadamente a de Barcelona, deixou muitos elogios ao ex-jogador do Braga, cuja transferência rondou os 31 milhões de euros.

Nota ainda para Nélson Semedo, que foi o capitão do Barça na segunda parte, recebendo a braçadeira de Messi.