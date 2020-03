Trincão com muitas "ganas" de conhecer Messi e jogar com ele

Nuno Barbosa Hoje às 15:01 Facebook

Francisco Trincão foi vendido pelo SC Braga ao Barcelona, na janela de transferências de janeiro, mas, caso tudo corra dentro dos prazos previstos, só se mudará para a Catalunha a 1 de julho. O internacional jovem português faz a manchete desta terça-feira do jornal espanhol "Mundo Deportivo".

Confessando que, neste momento, está totalmente focado no SC Braga, Trincão lá foi antecipando a mudança para o Barcelona, falando da estrela maior da equipa catalã: "Estou com muitas "ganas" de conhecer Messi e de jogar com ele", começou por afirmar o atacante, de 19 anos.

"Quando a transferência ficou concluída foi uma sensação incrível, foi um sonho", reconheceu Trincão. Em sentido inverso, o avançado do Barcelona B, Abel Ruiz, mudou-se a pronto para os "Gverreiros do Minho".

"Abel fala-me muito bem do que me espera no Barça. Dos jogadores, da cidade, de tudo...", prosseguiu Trincão, mantendo a ideia de que não vive obcecado com a Liga dos Campeões nem com a Bola de Ouro.

"Não penso muito nessas coisas, são sonhos que todos o jogador tem, mas tenho de concentrar-me no trabalho diário", afirmou.

Neste período de quarentena, Trincão partilha casa com os colegas de equipa no Braga, Carmo e Abel Ruiz. O espanhol, precisamente, também falou àquela publicação sediada na Catalunha, deixando os mais rasgados elogios a Trincão.

"Tem muita personalidade, um jogador muito bom e estou seguro de que vai triunfar no Barcelona. Tem muita qualidade, pode jogar pela direita, pela esquerda, tem um bom remate... É muito completo", considerou Abel Ruiz.

E concluiu assim: "Podia dizer que se parece com Messi, mas não se pode comparar o Leo com ninguém. Está mais do que preparado para jogar no Barcelona".