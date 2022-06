Trincão depende da avaliação de Xavi no Barça

Alvo dos leões para 2022/23, Francisco Trincão pode, afinal, cumprir a pré-temporada no Barcelona. O técnico dos culés, Xavi Hernández, quer ver o internacional português em ação e não descarta a possibilidade de o integrar no plantel catalão, na próxima época.

No entanto, o Sporting não desiste da tentativa de recrutar o extremo, apesar das negociações estarem praticamente paradas. O Barcelona informou que aceita emprestar Trincão durante um ano mas com a condição do emblema lisboeta acionar uma cláusula de compra obrigatória, no verão de 2023, por um valor entre 20 e 25 milhões, cenário que não agrada à SAD liderada por Frederico Varandas. O valor é considerado demasiado alto pelos leões, que preferem jogar pelo seguro.

Na última semana, o empresário Jorge Mendes deslocou-se a Barcelona para reunir com o presidente, Joan Laporta, mas não houve fumo branco. Já ontem, o jornal "Mundo Deportivo" assegurou que os culés apenas aceitam propostas acima de 20 milhões de euros para libertar o jogador. Um empréstimo simples não está, para já, em cima da mesa.