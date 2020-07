Trincão despede-se do S. C. Braga com mensagem emotiva

JN/Agências Hoje às 19:51 Facebook

O extremo Francisco Trincão despediu-se esta segunda-feira do S. C. Braga, de partida para o Barcelona, através de uma mensagem emotiva partilhada nas redes sociais, na qual apontou a conquista da Taça da Liga como um momento "inesquecível e memorável".

"Não importa onde vamos, mas quem carregamos no coração. Na hora da despedida, recordo com prazer e orgulho os nove anos que passei no Sporting Clube de Braga: nove anos em que me formei não só como jogador mas também como pessoa, nove anos em que cresci, aprendi e amadureci, nove anos de uma enorme satisfação por fazer parte de um clube de tamanha dimensão e que é, sem dúvida, um dos grandes do futebol português", começou por escrever o jogador, de 20 anos, numa mensagem partilhada na rede social Instagram.

Trincão, contratado pelo Barcelona em janeiro, por 31 milhões de euros, recorde absoluto do S. C. Braga, não esqueceu ainda "a grandiosidade da estrutura, liderada pelo presidente António Salvador", e todos os profissionais com quem lidou, bem como os adeptos.

Na hora da despedida o jogador recordou os melhores momentos: "Cada instante foi vivido de forma intensa e é já com nostalgia que recordo todos os momentos que aqui passei, desde o meu período na formação, passando pela minha estreia como profissional ou pela primeira vez em que disputei um jogo da I Liga, sem esquecer, claro, os golos ou a conquista da Taça da Liga, diante do nosso público e no nosso estádio. Inesquecível e memorável", frisou Trincão.

"Vários jogos depois de ter vestido orgulhosamente a camisola do Sporting Clube de Braga e ter feito história, chegou a altura de encarar uma nova oportunidade na minha carreira e na minha vida, com a certeza de que todos estes momentos jamais sairão do meu coração. Dizer adeus é, agora, dar as boas vindas a um novo recomeço. Aos que tão importantes foram neste meu percurso tenho apenas uma palavra: obrigado! Uma vez guerreiro, guerreiro para sempre", despediu-se o jogador na mensagem.