Trincão e a ida para Barcelona: "Não estava à espera de alcançar algo desta dimensão tão cedo"

O português Francisco Trincão confessou, esta sexta-feira, que "não esperava" transferir-se tão cedo para um clube como o Barcelona e assumiu a intenção de "jogar o mais possível" pelos catalões e "conquistar tudo".

"É um orgulho, um passo muito importante para mim. Estou muito feliz. Não esperava [por uma transferência destas]. Sempre soube que tenho qualidade, mas confesso que não estava à espera de alcançar algo desta dimensão tão cedo", afirmou Trincão, em entrevista ao canal de televisão do Barcelona.

O jovem extremo, de 20 anos, que se destacou ao serviço do S. C. Braga nas duas últimas temporadas, vinculou-se até 2025 ao Barça, numa transferência anunciada em janeiro e que custou 31 milhões de euros (ME) aos blaugrana.

"Sei que as pessoas passaram a olhar para mim de outra forma, acompanham mais o que faço dentro e fora do campo, mas não me faz diferença. Sou o mesmo, faço exatamente o mesmo que fazia, com o intuito de melhorar todos os dias", referiu o internacional sub-21 luso, que tem uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros.

Embora tenha concorrência de peso no plantel dos catalães, como Lionel Messi, Antoine Griezmann, Luís Suárez ou Moussa Dembélé, o extremo luso revelou "muita vontade de jogar o maior número de jogos possível, ajudar a equipa e conquistar tudo".

Além de ter falado com o compatriota Nélson Semedo, lateral que representa o Barcelona desde 2017, Trincão aconselhou-se com o espanhol Abel Ruiz, avançado formado no clube catalão e com quem se cruzou nos últimos seis meses no S. C. Braga: "Falou-me do clube, da cidade e disse-me que o Barcelona é o melhor clube do mundo."

Na altura em que foi confirmada a transferência para a Catalunha, o extremo português, campeão da Europa de sub-19 em 2018, recebeu uma mensagem especial.

"O [Antoine] Griezmann mandou-me uma mensagem em português a dizer 'vamos craque'", revelou Trincão que se definiu como um jogador "muito forte mentalmente, que procura fazer golos e assistências".