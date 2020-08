Trincão e Rui Silva estreiam-se nos convocados da seleção nacional

AC Hoje às 12:42 Facebook

O avançado Trincão, que esta época rumou de Braga para Barcelona, estreou-se, esta segunda-feira, nos convocados da seleção nacional de futebol.

O nome de Trincão destaca-se entre os escolhidos do selecionador Fernando Santos para os jogos com Croácia e Suécia, do arranque da Liga das Nações. Na baliza, outra novidade, o guarda-redes Rui Silva, do Granada, em Espanha.

Guarda-redes: Tony Lopes, Rui Patrício, Rui Silva.

Defesas: João Cancelo, Domingos Duarte, Nélson Semedo, Pepe, Ruben Dias, Mário Rui e Rafael Guerreiro.

Médios: Danilo, Rúben Neves, André Gomes, Bruno Fernandes, João Moutinho, Renato Sanches, Sérgio Oliveira.

Avançados: André Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, João Félix e Trincão.