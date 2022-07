Trincão em Lisboa para assinar e Marchesín cobiçado

JN Hoje às 21:18 Facebook

O avançado português Francisco Trincão viajou esta segunda-feira até Lisboa para oficializar a transferência para o Sporting, num dia de mercado movimentado. Já no Porto, é o interesse dos clubes turcos no guarda-redes argentino Marchesín a novidade desta segunda-feira.

Sporting: O jogador do Barcelona, que na época passada foi emprestado aos ingleses do Wolverhampton, foi visto a almoçar em Lisboa, para a qual se deslocou a fim de formalizar o vínculo com os leões. Instado pela TVI/CNN Portugal a comentar a mais do que provável transferência, Francisco Trincão optou por se resguardar. "Não é o momento indicado, quando for, falo convosco, Neste momento não posso falar.

F. C. Porto: O argentino Agustín Marchesín está a despertar a atenção de alguns clubes, que acompanham com atenção a situação do guarda-redes, que perdeu espaço para o internacional português Diogo Costa, e com o Mundial2022 à porta quer-se mostrar mais. E os clubes turcos parecem estar em condições de aliciar o jogador, que é um dos mais bem pagos do plantel portista. A cláusula de rescisão é de 40 milhões de euros, mas o atual valor do jogador no mercado ronda os quatro a cinco milhões de euros. Uma possível venda de Marchesín está pendente de Diogo Costa ficar ou não no F. C. Porto. O Celta de Vigo, o América, Lanús e Olympiacos terão sido outros clubes que procuraram saber condições de transferência do guardião argentino.

Arouca: O central Rafael Fernandes, de 20 anos, terminou contrato com o Sporting e assinou em definitivo com o Arouca, tendo-se vinculado por três épocas. O defesa fez a formação nos leões, clube para o qual entrou em 2010. Na última temporada, Rafael Fernandes fez 16 jogos pelos sub-23 do Sporting, três pela equipa B e dois UEFA Youth League. O internacional sub-20 português, junta-se a Basso, Nino Galovic, Jerome Opoku e Sema Velázquez nas opções para o centro da defesa. "Escolhi o Arouca pois foi uma equipa que mostrou interesse em mim desde muito cedo, queria que fizesse parte do projeto e que acreditaram em mim para ajudar. Também sei que a Liga Portugal Bwin é o palco ideal para me valorizar enquanto jogador e enquanto pessoa", avançou o central, deixando os desejos para esta temporada: "Esta temporada quero evoluir o máximo possível. Quero aprender e crescer muito com os meus colegas e com a equipa técnica e com tudo o que o campeonato tiver para me ensinar. Para mim, os objetivos coletivos virão sempre em primeiro lugar e só posteriormente pensarei nos individuais".

Famalicão: O defesa galês Owen Beck, proveniente do Liverpool, é reforço dos minhotos até ao final da temporada. O jogador, de 19 anos, atua como defesa esquerdo e inicia a primeira experiência fora do futebol inglês. O galês integrou a formação do Liverpool no escalão sub-13 e na última temporada estreou-se pela primeira equipa do conjunto britânico. Além de ter sido convocado para vários jogos da Premier League, Owen Beck foi utilizado em jogos da Taça da Liga. Ainda no decorrer da última temporada, o lateral esquerdo, então com 18 anos, tornou-se internacional sub-21 pela seleção do País de Gales. "As minhas expectativas passam por ajudar a equipa para terminarmos o mais acima possível na classificação", afirmou o jogador ao site do clube.

Marítimo: O lateral esquerdo colombiano Carlos Tovar, de 23 anos, deixou os insulares e rumou ao Varzim, que desceu à Liga 3. Antes do Marítimo o jogador também tinha representado o Fafe. Carlos Tovar assinou contrato válido por dois anos com os poveiros.

Fenerbahçe: O internacional alemão Mesut Ozil desvinculou-se do clube turco, treinado pelo português Jorge Jesus. O jogador tinha manifestado a vontade de acabar a carreira no Fenerbahçe, mas o futuro pode passar pelo Basaksehir.

Inter Milão: Os italianos confirmaram a saída do internacional chileno Arturo Vidal, de 35 anos, após duas temporadas ao serviço do clube. Segundo a imprensa internacional, o médio vai vincular-se aos brasileiros do Flamengo.

Fulham: O brasileiro Andreas Pereira, que estava ligado ao Manchester United desde 2012, assinou com a equipa treinada pelo português Marco Silva por quatro temporadas. Após ter sido emprestado pelos "red devils" ao Flamengo durante o último ano, o médio, de 26 anos, vinculou-se até junho de 2026 aos "cottagers", emblema que está de regresso à Premier League e que fica ainda com uma opção para prolongar a ligação por mais uma época. Nem o Fulham, que conta com os portugueses João Palhinha e Ivan Cavaleiro no plantel, nem o Manchester United revelaram os valores envolvidos no negócio, mas a imprensa britânica adianta que os londrinos vão pagar cerca de 11,8 milhões de euros pela transferência.

Crystal Palace: Os ingleses contrataram o internacional maliano Cheick Doucouré aos franceses do Lens. O médio defensivo, de 22 anos, rubricou vínculo válido por cinco épocas, com o negócio a render aos franceses cerca de 22 milhões de euros. Doucouré é o terceiro reforço do Crystal Palace, depois das chegadas de Malcolm Ebiowei, ex-Derby County, e do guarda-redes internacional inglês Sam Jonhstone, ex-West Brom.

Getafe: O central português Domingos Duarte deixou o Granada e rumou ao Getafe tendo assinado contrato válido por quatro anos. Em Espanha o jogador, de 27 anos, conta com passagens pelo Deportivo, por empréstimo do Sporting, e pelo Granada, onde esteve três temporadas. Em Portugal jogou no Chaves e Belenenses.

Lyon: O internacional sub-21 francês Maxence Caqueret renovou contrato com a formação gaulesa até 2027. Na época passada, o médio, de 22 anos, fez 39 jogos pelo Lyon, clube que representa desde a formação. O jogador tinha prolongado contrato até 2026, mas o clube quis estender por mais um ano o vínculo face à qualidade demonstrada na reta final da época passada.

OH Leuven: O português João Gamboa, de 25 anos, foi oficializado como jogador do clube da Jupiter Pro League, da Bélgica. O médio, ex-Estoril, rubricou vínculo até 2025. "Sou o tipo de jogador que deixa a vida em campo. Os meus ex-companheiros chamavam-me 'o guerreiro'", avançou João Gamboa, que conta com passagens pelo Chaves, Marítimo, Braga e Varzim, depois de ter feito a formação no Benfica. Pelo canarinhos disputou 36 jogos.