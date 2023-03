Trincão faz brilharete e está perto de recorde de golos

Rui Farinha Ontem às 23:00 Facebook

O golo de Francisco Trincão ao Estoril, após um slalom que deixou vários adversários para trás, conquistou os adeptos, que, nas últimas semanas, o assobiaram em alguns jogos devido a prestações menos conseguidas. Com sete tentos nesta temporada, está próximo do seu recorde, alcançado em 2019/20, ao serviço do Braga, em que festejou nove.

Contratado ao Barcelona por três milhões de euros, a que foi acrescentada uma cláusula de venda obrigatória, no fim da época, por sete milhões, o extremo demorou a recuperar a forma nos leões, após duas temporadas de exibições intermitentes ao serviço dos catalães e do Wolverhampton. Nos blaugrana, marcou três e em Inglaterra outros três.

Apesar de nem sempre ter sido titular na formação lisboeta, Trincão já assinou sete golos em Portugal, tendo o último sido concretizado na segunda-feira ao Estoril, após um lance em que driblou vários oponentes. Pegou na bola no lado esquerdo, foi por aí fora e desferiu um remate indefensável. Alvalade explodiu em aplausos e as pazes parecem ter sido feitas.