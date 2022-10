Experiente guarda-redes espanhol falha em dois golos e é expulso pouco depois, deitando por terra o plano de Ruben Amorim e a vantagem construída logo no primeiro minuto

O encontro desta terça-feira do Sporting no terreno do Marselha é um daqueles exemplos em que um plano tático de pouco ou nada serve. Os leões até se adiantaram no marcador logo nos primeiros segundos, mas uma péssima exibição individual de Adán deitou ao lixo tudo aquilo que Ruben Amorim tinha planeado.