Trincão fora dos 23 eleitos de Portugal para confronto com Irlanda

O avançado Francisco Trincão ficou fora dos 23 eleitos da seleção portuguesa de futebol para o encontro desta quarta-feira com a República da Irlanda, da quarta jornada do Grupo A da qualificação europeia para o Mundial 2022, em Faro.

O jogador luso, de 21 anos, que esta temporada representa o Wolverhampton, por empréstimo do FC Barcelona, só na terça-feira foi chamado pelo selecionador Fernando Santos, para render o lesionado Pedro Gonçalves, já depois dos defesas Gonçalo Inácio e Ricardo Pereira, o último substituído por Nélson Semedo, não terem integrado os trabalhos, por indisponibilidade física.

Sem ter realizado ainda qualquer treino com o grupo de 24 convocados, Fernando Santos acabou por deixar Trincão, que soma seis internacionalizações AA, de fora da ficha de jogo, de acordo com a lista divulgada pela UEFA.

Portugal e República da Irlanda defrontam-se hoje, a partir das 19.45, no Estádio Algarve, um encontro que será dirigido pelo esloveno Matej Jug, enquanto o italiano Paolo Valeri estará no videoárbitro (VAR).

No dia 7 de setembro, os lusos jogam com o Azerbaijão, em Baku e, pelo meio, vão defrontar o Qatar, num particular agendado para sábado, em Debrecen, na Hungria.

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial 2022 termina em novembro e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final. Os segundos classificados vão disputar os play-offs de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os play-offs.