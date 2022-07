Trincão já não escapa ao Sporting

André Bucho Hoje às 16:13 Facebook

Extremo vai custar 10 milhões de euros aos leões por metade do passe. Deve integrar estágio dos leões, que arranca no domingo, em Lagos, no Algarve

Depois de várias semanas de avanços e recuos, há finalmente entendimento entre Sporting e Barcelona para a transferência de Francisco Trincão. O extremo deixa a Catalunha para rumar a Alvalade a troco de 10 milhões de euros por metade do passe.

Ainda faltam definir últimos contornos no negócio e o método do pagamento, mas o custo total da operação será sempre os 10 milhões de euros. O jogador deverá ser oficializado entre sábado e domingo e participará no estágio do emblema verde e branco.