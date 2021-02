Trincão marca golaço e dá triunfo ao Barcelona. Veja o lance

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O Barcelona venceu (3-2), este domingo, o Bétis na 22.ª jornada da Liga. Trincão foi decisivo.

A equipa da casa inaugurou o marcador aos 38 minutos mas o catalães conseguiram chegar ao empate já na segunda parte, por Messi. Victor Ruiz, na própria baliza, deixou o Barcelona em vantagem aos 68 golos mas, nem dez minutos depois, o defesa redimiu-se e fez o empate.

Quando tudo apontava para que o jogo terminasse com uma igualdade, Trincão vestiu a capa de herói e saltou do banco para marcar um golaço e dar o triunfo ao Barcelona. Foi o primeiro golo do jovem português pelos catalães, 27 jogos depois.

Com este resultado, os catalães somam agora 43 pontos e estão na segunda posição da La Liga, em igualdade pontual com o Real Madrid, e a sete pontos do líder Atlético Madrid, que tem menos dois jogos disputados.

Veja o golo: