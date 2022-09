Trincão: "Mundial? Não penso nisso"

André Bucho Hoje às 19:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Francisco Trincão falou na antevisão do jogo com o Tottenham (terça-feira, 17.45 horas) e abordou as comparações a Sarabia e uma possível chamada à seleção nacional.

Contratado ao Barcelona neste verão, Francisco Trincão chegou para ocupar a vaga de Pablo Sarabia, mas recusa fazer comparações.

"Não tento fazer comparações, todos os jogadores são diferentes. Sou mais um a contribuir", disse, questionado sobre ocupar a mesma posição do espanhol.

PUB

Já internacional português, garante que não tem o regresso à seleção nacional e integrar a lista do Mundial na mente. "Não penso nisso, faço o meu trabalho, depois cabe ao selecionar chamar-me ou não", atirou, abordando o recente momento de forma, com três golos em dois jogos: "O golo não muda nada, o que me dá confiança é o que faço durante a semana. O golo acaba por ser algo natural do futebol", explicou, antes de abordar a partida com o Tottenham.

"Sabemos que é uma equipa muito forte. Sabemos os pontos fortes e francos, temos isso bem estudado, sabemos que é uma equipa que nos pode deixar ter bola, mas temos de estar preparados quando eles a tiverem porque também são muito fortes nesse aspeto", concluiu.