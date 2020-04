Trincão, o Barcelona e "a magia de pensar em grande"

Almiro Ferreira Hoje às 17:56 Facebook

Craque do Braga recorre a uma bíblia do "coaching" mental para se apresentar ao futuro patrão e aos adeptos "culés". Messi? Suarez? "Estou ansioso por jogar com eles", diz o minhoto de Viana do Castelo.

Em "Live Call" para Barcelona, decorrido esta tarde de terça-feira, desde o Minho, onde permanece em isolamento social, Francisco Trincão interrompeu as férias forçadas pela Covid-19 e apresentou-se ao Camp Nou com "A Magia de Pensar em Grande", título do best-seller do americano David J. Schwartz, que está na mesinha de cabeceira do futebolista do Braga e que tem inspirado gerações de especialistas em liderança e motivação profissional. O mesmo "pensamento positivo" que anima o 77 braguista, já trespassado para o emblema da Catalunha, por 31 milhões de euros, e que assinou contrato com o Barça até junho de 2026, com cláusula de rescisão de... 500 milhões!

"O Abel [ndr: Abel Ruiz, jogador do Barcelona emprestado ao Braga] já me contou tudo do clube e da cidade, que também já conheço. E estou muito ansioso por começar a jogar no maior clube do Mundo. Messi? Suárez? Estou ansioso por conhecê-los pessoalmente e de jogar com eles", disse o vianense de 20 anos (29-12-1999), em entrevista partilhada pelas redes sociais do Braga e do Barcelona e conduzida desde a Catalunha.

"Vou trabalhar, vou dar o máximo pelo Barcelona", acrescentou Francisco Trincão, num Castelanho irrepreensível. "Tenho andado em aulas de Espanhol duas vezes por semana", esclareceu o jogador. O Catalão ficará para aprender quando se instalar de vez em Barcelona, onde não tem data de chegada, por via das incertezas geradas pela pandemia.

Para já, em rápido "quizz", Francisco Trincão revelou-se um pouco mais, dos gostos musicais, pelo "rapper", aos culinários, pela "massa à bolonhesa". E outras mais ou menos óbvias: Azul ou vermelho? Vermelho! Ídolo de infância? Messi e Ronaldo! Melhor clube do Mundo? O Barça, "por supuesto"!