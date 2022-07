Trincão perto de ser emprestado ao Sporting com opção de compra

Barcelona cede o extremo por uma temporada e fixa valor de compra em 20 milhões de euros.

Depois de Rochinha, Ruben Amorim poderá ter mais um extremo para a nova época. Francisco Trincão está perto de ser emprestado ao Sporting por uma temporada, com os leões a ficarem com uma opção de compra de 20 milhões de euros, existindo ainda a opção de renovar a cedência por mais uma temporada. O JN sabe que Jorge Mendes esteve reunido com os responsáveis do clube catalão esta segunda-feira, em Barcelona, e as negociações avançaram.

Um dos principais entraves no negócio prendia-se com o salário de Trincão. Segundo o jornal "Sport", o Sporting aceitou pagar a totalidade do vencimento do jogador que, segundo o que o JN apurou, ronda os 1,6 milhões de euros anuais. Até ao final da semana, a transferência deverá ficar concluída para que o extremo integre os trabalhos dos leões o mais cedo possível.

Francisco Trincão passou a última época emprestado ao Wolverhampton de Bruno Lage, mas não conseguiu vingar, tendo um percurso irregular nos ingleses. De acordo com a mesma publicação, o português de 22 anos não entra nos planos de Xavi, treinador do Barcelona, e os responsáveis do clube catalão veem o empréstimo ao Sporting como algo positivo: ou o jogador sai de Lisboa valorizado e torna-se importante para os "culés" ou encaixam uma verba elevada.