Trincão pressiona mas Barça só aceita venda

Francisco Trincão não está interessado em efetuar a pré-temporada no Barcelona e pressiona a Direção culé para jogar emprestado nos leões durante uma temporada.

No entanto, o clube catalão só aceita o empréstimo sob a condição de o Sporting comprar o passe do jogador no fim da temporada por 20 milhões de euros, cenário que, para já, a SAD rejeita por completo. Os leões pretendem uma cláusula de opção de compra não obrigatória no valor de 15 milhões de euros, a que se juntarão mais cinco milhões por objetivos.

Na última semana, ao que apurou o JN, o empresário Jorge Mendes reuniu-se com o presidente do Barcelona, Joan Laporta, com o objetivo de encontrar uma solução para o internacional português, mas o dirigente manteve-se intransigente: quer reaver já parte do dinheiro que investiu compra do jogador ao Braga, em janeiro de 2020, por 31 milhões de euros.