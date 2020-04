"Trincão? Vamos perder um jogador que vai marcar uma época"

Vasco Samouco Hoje às 16:31 Facebook

Em conversa com os adeptos, nas redes sociais do clube, António Salvador abordou vários assuntos e manifestou a crença de que "quase todo o plantel" vai manter-se na próxima época.

Os adeptos perguntaram e António Salvador não deixou nada por responder. No programa "Duas de Letra", transmitido nas redes sociais do clube, o presidente do Braga falou do passado, do presente e do futuro.

Para além de mostrar confiança de que os arsenalistas vão "sair desta pandemia mais reforçados", muito devido "à grande estrutura e às lideranças fortes" existentes, Salvador falou sobre o plantel da próxima época.

"Vamos perder o Trincão, um jogador que vai marcar uma época, que vai marcar a próxima década. Está vendido ao Barcelona. Tudo o resto, acredito que todos ou quase todos os jogadores se vão manter para o próximo ano", referiu.

António Salvador voltou a destacar a importância da Cidade Desportiva. "Um dos grandes projetos do Braga, o projeto do século, que vai dar muitos mais talentos para o nosso futuro. Em breve vamos iniciar a segunda fase da construção", acrescentou.

Questionado sobre os momentos altos na presidência do Braga, Salvador salientou a conquista da Taça Intertoto com Jorge Jesus, as vitórias na Taça da Liga, a conquista da Taça de Portugal e a presença na final da Liga Europa.