Trio de mundialistas volta ao Olival

Eustaquio, Grujic e Taremi regressam esta semana, após terem sido eliminados no Catar e poderão entrar nas contas de Sérgio Conceição para a visita a Chaves, em jogo da Taça da Liga.

Os dragões jogam, na quinta-feira, uma cartada decisiva na luta pela presença nos quartos de final da Taça da Liga. Depois do empate caseiro com o Mafra, a equipa de Sérgio Conceição visita Chaves e tudo indica que o técnico vai ter mais opções para o duelo em Trás-os-Montes.

Canadá, Sérvia e Irão foram três das seleções eliminadas na fase de grupos do Campeonato do Mundo e, por isso, o F. C. Porto recebe mais cedo três dos seis internacionais que foram chamados para o Catar 2022.