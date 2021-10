Trio dispensado das seleções já recupera no Seixal

JN Hoje às 17:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica anunciou que Rafa foi afastado das opções de Fernando Santos devido a dores no joelho direito e comunicou que Seferovic e Lázaro também estão a recuperar de lesões.

O Benfica anunciou esta terça-feira que o avançado Rafa foi dispensado da seleção portuguesa devido a um problema no joelho direito.

Através do site oficial, as águias acrescentam que o avançado sofre de uma "gonalgia [dor no joelho] direita, situação clínica que teve início no passado domingo, após o jogo frente o Portimonense".

Na mesma nota, o Benfica lembra que também o suíço Haris Seferovic e o austríaco Valentino Lázaro foram dispensados das respetivas seleções e já estão no Seixal "a recuperar de lesões musculares na perna esquerda e coxa esquerda, respetivamente"