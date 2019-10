JN Hoje às 21:08 Facebook

No dia Nacional de Luta Contra o Cancro, Bruno Brigido, Ramires e Vítor, do Feirense, fizeram uma visita solidária à Lenitudes, parceiro da SAD.

A iniciativa, levada a cabo pelas duas partes e que contou com a presença dos jogadores do Feirense tem como objetivo incentivar a prevenção e realização de rastreios com regularidade.