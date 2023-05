Trio elétrico não deixou ninguém dormir no Rali de Portugal

Carlos Rui Abreu Hoje às 16:52 Facebook

Em Fafe a festa do rali é de arromba e dura toda a noite. De véspera são já milhares os adeptos do automobilismo que guardam os melhores lugares para sentirem, nos pontos mais emblemáticos da classificativa, o Confurco e o Salto da Pedra Sentada, o vibrar das máquinas do WRC. A cada ano a imaginação dos aficionados vai surpreendendo os presentes e, na noite e madrugada de domingo, um trio elétrico fez as delícias de quem quis curtir um som.

Do cimo do trio elétrico o Dj José Salvador punha a debitar as músicas da moda. Uma ideia do fafense Rui Soares que alia duas paixões, a festa e o rali. "O rali é a coisa mais fantástica que há. Conseguimos fazer diversão durante toda a noite e as pessoas ficam impressionadas com esta potência de som. Somos de Fafe e temos uma ligação muito grande a esta modalidade", disse, manhã cedo, pouco antes da primeira passagem dos pilotos pela classificativa da Lameirinha.

"Felizmente conseguimos fazer uma festa bonita na catedral do rali. Estava aqui gente de muitos lados e é uma comunhão fantástica. Quem não é de Fafe vai com uma grande imagem deste convívio", destacando a admiração dos estrangeiros por toda a envolvência que a prova tem por estas paragens. "Os estrangeiros ficam admirados como é que se põe aqui na serra um trio elétrico para animar a noite e se cria todo este ambiente em torno de um rali", concluiu.

David Castro foi um dos que trabalhou na festa do trio elétrico e recordou a "a noite a bombar" que "só perto das seis horas da manhã é que começou a abrandar um pouco". De resto, já a arrumar a casa, a dificuldade era arranjar forças para se manterem acordados e em pé para ver passar os bólides do mundial. Com tudo desmontado, muitos saíram das serras de Fafe a magicar a forma de surpreender no próximo ano porque, uma coisa é certa: a cabeça desta malta não pára.