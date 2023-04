Trio entra na fase de subida da Liga 3 a vencer

Rui Almeida Santos Hoje às 21:13 Facebook

União de Leiria, Felgueiras e Sanjoanense venceram, este domingo, na jornada inaugural da fase de subida da Liga 3. Nas séries de manutenção, destaque para os triunfos de Oliveira do Hospital e Académica.

União de Leiria e Felgueiras ganharam vantagem na Série 1 da fase de subida da Liga 3. Os leirienses derrotaram o Alverca por 3-1, num jogo marcado pelo bis de Gonçalo Gregório e pela expulsão de Talison, defesa dos ribatejanos, a abrir o segundo tempo, no lance que valeu o 2-0, de penálti, à equipa da casa.

Já o Felgueiras derrotou o Sporting de Braga B por 2-0, com golos de Welton Jr, de grande penalidade, e Paulité, com um remate muito colocado, sem hipótese de defesa para o guarda-redes bracarense.

Na Série 2 da fase de subida, a Sanjoanense venceu o Amora (1-0) com um golaço apontado por Nuno Barbosa no tempo de compensação. O encontro fica igualmente marcado pelos dois golos anulados aos amorenses, no arranque da segunda parte, ambos por fora de jogo.

A equipa de São João da Madeira cola-se ao Belenenses, que bateu o Lank Vilaverdense por 2-0 na sexta-feira, no topo da tabela.

Na fuga à despromoção ao Campeonato de Portugal, o Oliveira do Hospital derrotou o Real (1-0), com um golo solitário de Miguel Rodrigues, e igualou o Sporting B, que empatou em Setúbal (1-1), na primeira posição da Série 3.

No Bonfim, Pedro Pinto, nos descontos, anulou a desvantagem sadina, que persistia desde o minuto 48, quando Afonso Moreira adiantou os leões no marcador.

Quanto à Série 4 abriu com o triunfo caseiro da Académica perante o Fontinhas (1-0), resultado que permitiu aos "estudantes" chegar ao topo da classificação, em igualdade pontual com o Caldas.

Por entre uma autêntica enxurrada de cartões, 14 amarelos e um vermelho, Juan Perea, na conversão de uma grande penalidade, selou o triunfo dos conimbricenses à entrada dos derradeiros dez minutos do jogo.

No Algarve, Moncarapachense e Caldas empataram 1-1, com os golos a surgirem nos minutos iniciais, por Lucas Villela, para os caldenses, e Ricardo Isabelinha, para os algarvios.