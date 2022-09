Trio estreia-se a ganhar na tarde de sonho de Edmilson

JN Hoje às 21:30 Facebook

Edmilson, avançado do Lank Vilaverdense, assinou um hat-trick na vitória da sua equipa em Fafe, por 3-0. Braga B, Paredes, na Série A, e Amora, na Série B, estrearam-se a vencer na atual edição da Liga 3.

Tarde de sonho para Edmilson, avançado brasileiro do Lank Vilaverdense, que completou um hat-trick no triunfo da equipa de Vila Verde na casa do Fafe, por 3-0.

No topo da Série A surgem, todos com 7 pontos somados, Sanjoanense, Felgueiras, Lank Vilaverdense e Varzim, que triunfou em Anadia por 1-0. O único golo do jogo surgiu já perto do final, por Tovar, na sequência de um pontapé de canto.

Já Braga B e Paredes estrearam-se a vencer na presente edição da Liga 3. Os bracarenses foram obrigados a virar uma desvantagem no duelo com o Canelas 2010, que se adiantou no marcador graças a um grande golo de Francisco Sousa, com um remate à entrada da área.

A reviravolta do Braga B começou a desenhar-se no último suspiro da primeira parte, quando Yan Said repôs a igualdade. Perto do minuto 90, David Veiga, com um remate colocado, selou o triunfo arsenalista.

Por sua vez, o Paredes ganhou na casa do Vitória de Guimarães B graças ao tento solitário de Erik Santana, aos 36 minutos, após erro crasso do guardião vimaranense, Antal Bencze.

Na Série B, o Amora também se estreou a ganhar, esta época. Na receção ao Real, Califo Baldé e Paulo Marcelo apontaram os golos dos amorenses, tendo Adilson reduzido para o emblema de Massamá.