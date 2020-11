Trio falha jogo do Braga em Atenas para a Liga Europa

Hoje às 19:29 Facebook

Nicolás Gaitan, Rui Fonte e Francisco Moura, todos a recuperarem de lesões, não vão integrar a convocatória a elaborar pelo técnico Carlos Carvalhal, para o jogo do Sporting de Braga, quinta-feira, frente ao AEK.

Os três futebolistas estão fora do jogo na Grécia com o AEK, da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa e agendado para esta quinta-feira (17.55 horas, SportTV1).

O treinador do Braga tem os restantes jogadores disponíveis, isto num jogo em que, em caso de triunfo, a equipa assegura de imediato a qualificação para os 16 avos de final da competição.

Esta quarta-feira, o Braga ainda treina de manhã na Pedreira. O charter rumo a Atenas tem partida de Pedras Rubras marcada para as 15 horas, devendo chegar à capital grega quatro horas depois.