Trio garante oitavos, Barcelona em maus lençóis 

Club Brugge empata Atlético. Diogo Jota faz três assistências

Nápoles, Bayern Munique e Club Brugge só precisaram de quatro jornadas para garantir a presença nos oitavos de final. O trio junta-se ao Manchester City e ao Real Madrid, confirmando, ontem, a superioridades nos respetivos grupos. Os napolitanos voltaram a encher a barriga de golos (levam 17 na competição) e bateram o Ajax, por 4-2, festejando a quarta vitória, tal como o Bayern Munique, que, curiosamente, bateu o Plzen pelo mesmo resultado.

O Nápoles é líder do Grupo A, no qual o Liverpool também já espreita o apuramento, graças à goleada ao Rangers (7-1). Darwin marcou e Diogo Jota fez três assistências para Salah em 15 minutos. No Grupo C, liderado pelo Bayern, o Barcelona evitou a eliminação com um golo nas compensações (3-3), mas deu um grande passo atrás pelo segundo lugar, deixando o Inter de Milão a precisar apenas de uma vitória para seguir em frente. Já o Club Brugge confirmou a surpresa e também se apurou, ao anular o Atlético de Madrid (0-0). João Félix foi suplente, mas não contou para Diego Simeone, apesar da urgência de vitória dos "colchoneros". No Grupo D, o Tottenham foi feliz na receção ao Eintracht Frankfurt (3-2) e assumiu a liderança.