Trio internacional às ordens de Schmidt

Técnico alemão decide se inclui João Mário, António Silva e Gonçalo Ramos na deslocação a Moreira de Cónegos.

João Mário, António Silva e Gonçalo Ramos voltaram, esta quinta-feira, ao Seixal depois da ausência no Mundial do Catar e de cumprirem um plano de treino individual nos dias de descanso. Os três atletas estiveram no ginásio e encontram-se às ordens de Roger Schmidt que decidirá se os inclui no embate frente ao Moreirense, sábado (19 horas), em Moreira de Cónegos.

Os encarnados têm de vencer o jogo caso queiram seguir para os quartos de final da Taça da Liga. Apesar da premência do triunfo, não é ainda líquido que Schmidt os inclua na deslocação a Guimarães, até porque preparou o confronto com outros elementos.