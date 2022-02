Trio luso deixa bons indicadores

JN Hoje às 21:54 Facebook

Não obstante a eliminação prematura na primeira ronda do quadro principal do ITF W25 Porto, as três tenistas portuguesas chamadas esta terça-feira a jogo, deram mostras de estarem preparadas para a temporada que agora se inicia.

Matilde Jorge, a mais nova das três, esteve muito bem no embate ante a grega Valentini Grammatikopoulou, quarta cabeça-de-série e atual 190.ª do ranking mundial, venceu o primeiro set por 7-5, esteve a liderar o segundo por 40-15 quando o resultado assinalava um empate a 5 jogos, mas, dada a sua inexperiência, "tremeu" neste momento decisivo, permitindo a recuperação da helénica que venceu por 7-5 e 6-0.

Quanto a Inês Murta, a algarvia proveniente da fase de qualificação, voltou a exibir a sua evolução no duelo com a sueca Mirjam Bjorklund, terceira favorita e 189.ª WTA, mas acabou derrotada por um duplo 6-3. Mesmo assim, é notória a mudança de atitude da tenista que treina na academia espanhola de Pancho Alvariño, que, se continuar a trabalhar desta forma, vai certamente ter uma época promissora.

Finalmente, Elizabet Hamaliy, fez os possíveis ante a eslovena Veronika Erjavec, perdendo por um duplo 6-2, mas pode e vai com certeza fazer melhor nos próximos torneios.

Entretanto, a japonesa Kurumi Nara, quinta pré-designada e que já esteve no 27.º posto da hierarquia mundial, foi obrigada a aplicar-se para levar de vencida a francesa Audrey Albie (3-6, 6-4 e 6-4), a finlandesa Anastasia Kulikova afastou a italiana Tatiana Pieri (7-6 e 6-4), e, naquele que foi o encontro mais demorado da jornada, a búlgara Julia Terziyska mais capaz que a italiana Cristiana Ferrando, que derrotou por 6-2, 5-7 e 6-4 ao cabo de 3 horas de luta.

A grande surpesa do dia foi protagonizada pela eslovena Nika Radisic, que bateu de forma surpreendente a brasileira Laura Pigossi, segunda cabeça-de-série e 185.ª do Mundo, por 6-1, 1-6 e 6-4.

Para esta quarta-feira estão marcadas as estreias das duas jovens lusas na primeira ronda, com Maria Garcia a medir forças com a austríaca Julia Grabher, primeira favorita (172.ª WTA) e Sofia Pinto, que defronta a espanhola Angela Fita Boluda.