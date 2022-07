Trio luso do PSG visita Clermont-Ferrand na abertura da Liga Francesa

Susana Silva Hoje às 20:50 Facebook

Os internacionais portugueses Danilo Pereira e Nuno Mendes, aos quais de juntou agora no PSG o ex-portista Vitinha, dão o pontapé de saída na edição 2022/23 da Liga Francesa, da qual são detentores do troféu, no recinto do Clermont, a 7 de agosto.

O Lyon, de Anthony Lopes, recebe o recém-promovido Ajaccio, enquanto o Lille, de Renato Sanches, Tiago Djaló e José Fonte, joga, em casa, com o Auxerre, terceiro classificado da Ligue 2, que também carimbou a subida ao escalão principal.

O Mónaco, no qual jogam Gelson Martins e Tiago Ribeiro, abre a Ligue 1 em Estrasburgo, enquanto o Lens, de David Costa, recebe o Brest.

O Montpellier, de Pedro Mendes, estreia-se com a receção ao Troyes, de Abdu Conté.

Á semelhança do que acontece nas outras ligas europeias, o campeonato francês vai parar de 14 de novembro a 28 de dezembro por causa do Mundial2022, no Catar.

A competição termina a 3 de junho.

Eis o calendário da Liga Francesa de 2022/23:

Jornada 1 (07 de agosto)

Angers - Nantes

Clermont - PSG

Lens - Brest

Lille - Auxerre

Lyon - Ajaccio

Marselha - Reims

Montpellier - Troyes

Rennes - Lorient

Estrasburgo - Monaco

Toulouse - Nice

Jornada 2 (14 de agosto)

Ajaccio - Lens

Auxerre - Angers

Brest - Marselha

Lorient - Lyon

Monaco - Rennes

Nantes - Lille

Nice - Estrasburgo

PSG - Montpellier

Reims - Clermont

Troyes - Toulouse

Jornada 3 (21 de agosto)

Angers - Brest

Clermont - Nice

Lille - PSG

Lyon - Troyes

Marselha - Nantes

Monaco - Lens

Montpellier - Auxerre

Rennes - Ajaccio

Estrasburgo - Reims

Toulouse - Lorient

Jornada 4 (28 de agosto)

Ajaccio - Lille

Auxerre - Estrasburgo

Brest - Montpellier

Lens - Rennes

Lorient - Clermont

Nantes - Toulouse

Nice - O. Marsella

PSG - Monaco

Reims - Lyon

Troyes - Angers

Jornada 5 (31 de agosto)

Angers - Reims

Lens - Lorient

Lille - Nice

Lyon - Auxerre

Marselha - Clermont

Monaco - Troyes

Montpellier - Ajaccio

Rennes - Brest

Estrasburgo - Nantes

Toulouse - PSG

Jornada 6 (04 de setembro)

Ajaccio - Lorient

Auxerre - Marselha

Brest - Estrasburgo

Clermont - Toulouse

Lyon - Angers

Montpellier - Lille

Nantes - PSG

Nice - Monaco

Reims - Lens

Troyes - Rennes

Jornada 7 (11 de setembro)

Ajaccio - Nice

Angers - Montpellier

Lens - Troyes

Lorient - Nantes

Marselha - Lille

Monaco - Lyon

PSG - Brest

Rennes - Auxerre

Estrasburgo - Clermont

Toulouse - Reims

Jornada 8 (18 de setembro)

Auxerre - Lorient

Brest - Ajaccio

Clermont - Troyes

Lille - Toulouse

Lyon - PSG

Marselha - Rennes

Montpellier - Estrasburgo

Nantes - Lens

Nice - Angers

Reims - Monaco

Jornada 9 (02 de outubro)

Ajaccio - Clermont

Angers - O. Marsella

Auxerre - Brest

Lens - Lyon

Lorient - Lille

Monaco - Nantes

PSG - Nice

Estrasburgo - Rennes

Toulouse - Montpellier

Troyes - Reims

Jornada 10 (09 de outubro)

Angers - Estrasburgo

Brest - Lorient

Clermont - Auxerre

Lille - Lens

Lyon - Toulouse

Marselha - Ajaccio

Montpellier - Monaco

Nice - Troyes

Reims - PSG

Rennes - Nantes

Jornada 11 (16 de outubro)

Auxerre - Nice

Lens - Montpellier

Lorient - Reims

Monaco - Clermont

Nantes - Brest

PSG - O. Marsella

Rennes - Lyon

Estrasburgo - Lille

Toulouse - Angers

Troyes - Ajaccio

Jornada 12 (23 de outubro)

Ajaccio - PSG

Angers - Rennes

Clermont - Brest

Lille - Monaco

Marselha - Lens

Montpellier - Lyon

Nice - Nantes

Reims - Auxerre

Toulouse - Estrasburgo

Troyes - Lorient

Jornada 13 (30 de outubro)

Auxerre - Ajaccio

Brest - Reims

Lens - Toulouse

Lorient - Nice

Lyon - Lille

Monaco - Angers

Nantes - Clermont

PSG - Troyes

Rennes - Montpellier

Estrasburgo - O. Marsella

Jornada 14 (06 de novembro)

Ajaccio - Estrasburgo

Angers - Lens

Clermont - Montpellier

Lille - Rennes

Lorient - PSG

Marselha - Lyon

Nice - Brest

Reims - Nantes

Toulouse - Monaco

Troyes - Auxerre

Jornada 15 (13 de novembro)

Brest - Troyes

Lens - Clermont

Lille - Angers

Lyon - Nice

Monaco - O. Marsella

Montpellier - Reims

Nantes - Ajaccio

PSG - Auxerre

Rennes - Toulouse

Estrasburgo - Lorient

Jornada 16 (28 de dezembro)

Ajaccio - Angers

Auxerre - Monaco

Brest - Lyon

Clermont - Lille

Lorient - Montpellier

Marselha - Toulouse

Nice - Lens

PSG - Estrasburgo

Reims - Rennes

Troyes - Nantes

Jornada 17 (01 de janeiro)

Angers - Lorient

Lens - PSG

Lille - Reims

Lyon - Clermont

Monaco - Brest

Montpellier - O. Marsella

Nantes - Auxerre

Rennes - Nice

Estrasburgo - Troyes

Toulouse - Ajaccio

Jornada 18 (11 de janeiro)

Ajaccio - Reims

Auxerre - Toulouse

Brest - Lille

Clermont - Rennes

Lorient - Monaco

Nantes - Lyon

Nice - Montpellier

PSG - Angers

Estrasburgo - Lens

Troyes - O. Marsella

Jornada 19 (15 de janeiro)

Angers - Clermont

Lens - Auxerre

Lille - Troyes

Lyon - Estrasburgo

Marselha - Lorient

Monaco - Ajaccio

Montpellier - Nantes

Reims - Nice

Rennes - PSG

Toulouse - Brest

Jornada 20 (29 de janeiro)

Ajaccio - Lyon

Auxerre - Montpellier

Brest - Angers

Clermont - Nantes

Lorient - Rennes

Marselha - Monaco

Nice - Lille

PSG - Reims

Estrasburgo - Toulouse

Troyes - Lens

Jornada 21 (01 de fevereiro)

Angers - Ajaccio

Lens - Nice

Lille - Clermont

Lyon - Brest

Monaco - Auxerre

Montpellier - PSG

Nantes - O. Marsella

Reims - Lorient

Rennes - Estrasburgo

Toulouse - Troyes

Jornada 22 (05 de fevereiro)

Ajaccio - Nantes

Auxerre - Reims

Brest - Lens

Clermont - Monaco

Lorient - Angers

Marselha - Nice

PSG - Toulouse

Rennes - Lille

Estrasburgo - Montpellier

Troyes - Lyon

Jornada 23 (12 de fevereiro)

Angers - Auxerre

Clermont - O. Marsella

Lille - Estrasburgo

Lyon - Lens

Monaco - PSG

Montpellier - Brest

Nantes - Lorient

Nice - Ajaccio

Reims - Troyes

Toulouse - Rennes

Jornada 24 (19 de fevereiro)

Auxerre - Lyon

Brest - Monaco

Lens - Nantes

Lorient - Ajaccio

Nice - Reims

PSG - Lille

Rennes - Clermont

Estrasburgo - Angers

Toulouse - O. Marsella

Troyes - Montpellier

Jornada 25 (26 de fevereiro)

Ajaccio - Troyes

Angers - Lyon

Clermont - Estrasburgo

Lille - Brest

Lorient - Auxerre

Marselha - PSG

Monaco - Nice

Montpellier - Lens

Nantes - Rennes

Reims - Toulouse

Jornada 26 (05 de março)

Lens - Lille

Lyon - Lorient

Montpellier - Angers

Nice - Auxerre

PSG - Nantes

Reims - Ajaccio

Rennes - O. Marsella

Estrasburgo - Brest

Toulouse - Clermont

Troyes - Monaco

Jornada 27 (12 de março)

Ajaccio - Montpellier

Angers - Toulouse

Auxerre - Rennes

Brest - PSG

Clermont - Lens

Lille - Lyon

Lorient - Troyes

Marselha - Estrasburgo

Monaco - Reims

Nantes - Nice

Jornada 28 (19 de março)

Ajaccio - Monaco

Lens - Angers

Lyon - Nantes

Montpellier - Clermont

Nice - Lorient

PSG - Rennes

Reims - O. Marsella

Estrasburgo - Auxerre

Toulouse - Lille

Troyes - Brest

Jornada 29 (02 de abril)

Angers - Nice

Auxerre - Troyes

Brest - Toulouse

Clermont - Ajaccio

Lille - Lorient

Marselha - Montpellier

Monaco - Estrasburgo

Nantes - Reims

PSG - Lyon

Rennes - Lens

Jornada 30 (09 de abril)

Ajaccio - Auxerre

Angers - Lille

Lens - Estrasburgo

Lorient - O. Marsella

Lyon - Rennes

Montpellier - Toulouse

Nantes - Monaco

Nice - PSG

Reims - Brest

Troyes - Clermont

Jornada 31 (16 de abril)

Auxerre - Nantes

Brest - Nice

Clermont - Angers

Lille - Montpellier

Marselha - Troyes

Monaco - Lorient

PSG - Lens

Rennes - Reims

Estrasburgo - Ajaccio

Toulouse - Lyon

Jornada 32 (23 de abril)

Ajaccio - Brest

Angers - PSG

Auxerre - Lille

Lens - Monaco

Lorient - Toulouse

Lyon - O. Marsella

Montpellier - Rennes

Nantes - Troyes

Nice - Clermont

Reims - Estrasburgo

Jornada 33 (30 de abril)

Brest - Nantes

Clermont - Reims

Lille - Ajaccio

Marselha - Auxerre

Monaco - Montpellier

PSG - Lorient

Rennes - Angers

Estrasburgo - Lyon

Toulouse - Lens

Troyes - Nice

Jornada 34 (07 de maio)

Ajaccio - Toulouse

Angers - Monaco

Auxerre - Clermont

Lens - O. Marsella

Lorient - Brest

Lyon - Montpellier

Nantes - Estrasburgo

Nice - Rennes

Reims - Lille

Troyes - PSG

Jornada 35 (14 de maio)

Brest - Auxerre

Clermont - Lyon

Lens - Reims

Marselha - Angers

Monaco - Lille

Montpellier - Lorient

PSG - Ajaccio

Rennes - Troyes

Estrasburgo - Nice

Toulouse - Nantes

Jornada 36 (21 de maio)

Ajaccio - Rennes

Auxerre - PSG

Brest - Clermont

Lille - O. Marsella

Lorient - Lens

Lyon - Monaco

Nantes - Montpellier

Nice - Toulouse

Reims - Angers

Troyes - Estrasburgo

Jornada 37 (27 de maio)

Angers - Troyes

Clermont - Lorient

Lens - Ajaccio

Lille - Nantes

Lyon - Reims

Marselha - Brest

Montpellier - Nice

Rennes - Monaco

Estrasburgo - PSG

Toulouse - Auxerre

Jornada 38 (03 de junho)

Ajaccio - Marselha

Auxerre - Lens

Brest - Rennes

Lorient - Estrasburgo

Monaco - Toulouse

Nantes - Angers

Nice - Lyon

PSG - Clermont

Reims - Montpellier

Troyes - Lille