Trio luso faz história no Oeiras Open

Nuno Borges e Gonçalo Oliveira passaram, esta sexta-feira, às meias-finais do Oeiras Open II, juntando-se ao já apurado Gastão Elias, na primeira vez que três lusos alcançam em simultâneo esta fase da competição num Challenger.

Certo é que na final estará um português pois Nuno Borges, 378.º do ranking ATP, que afastou o francês Manuel Guinard (2-1), terá de medir forças nas semifinais com Elias, 323.º, que passou direto devido à desistência do adversário, o russo Dimitar Kuzmanov.

Por seu lado, Gonçalo Oliveira (296.º) afastou o compatriota Tiago Cação (7-5 e 6-2) e medirá forças com o argentino Pedro Cachim.

Em pares, Nuno Borges e Francisco Cabral estão na final ao derrotarem o norte-americano Nick Chappell e o ucraniano Vladyslav Orlov, pelos parciais de 6-2 e 6-1, em apenas 51 minutos.

Na discussão pelo título, a dupla lusa joga contra o russo Pavel Kotov e Chung-hsin Tseng, do Taipé.