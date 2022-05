André Martins, Miguel Vítor e Hélder Lopes estão presentes no Estádio Municipal de Lod.

A seleção nacional portuguesa de sub-17 está a competir no Campeonato da Europa e conta com presença importante na bancada. André Martins, Miguel Vítor e Hélder Lopes, futebolistas do Hapoel Be'er Sheva, assistiram à partida da equipa das quinas no Estádio Municipal de Lod, em Israel.

A tripla lusa está apurada para a final da Taça de Israel, onde vai defrontar o Maccabi Haifa no próximo dia 24.