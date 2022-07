Trio português joga futuro nas pré-eliminatórias da UEFA

Época oficial começa já na próxima quinta-feira. O Vitória de Guimarães é o primeiro a entrar em ação, mas o Gil Vicente e o Benfica também vão ter um verão agitado.

Sem acesso direto à Champions (Benfica), nem à Liga Conferência (Vitória de Guimarães e Gil Vicente), três equipas portuguesas vão enfrentar um verão especialmente difícil em que terão de conjugar a preparação de pré-época, com os jogos europeus e o arranque da Liga, no fim de semana de 6 e 7 de agosto.

O Vitória de Guimarães, sexto no último campeonato, será o primeiro emblema luso a entrar em ação, já na próxima quinta-feira (20.30 horas), dia em que receberá os húngaros do Puskás Akadémia, no início da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência. Na semana seguinte (dia 28), a equipa orientada por Moreno decidirá o futuro na Hungria.