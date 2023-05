Trio português na dianteira do Brasileirão

JN Hoje às 09:37 Facebook

Botafogo, de Luís Castro, somou a quarta vitória em outras tantas jornadas e lidera, seguido pelo Palmeiras, de Abel Ferreira, e pelo Cruzeiro, de Pepa.

Ao fim de quatro jornadas, os primeiros três lugares do campeonato brasileiro são ocupados por equipas comandadas por treinadores portugueses.

O Botafogo, de Luís Castro, é a única equipa que venceu todos os jogos, somando mais um triunfo na madrugada de segunda-feira, na receção ao Atlético Mineiro (2-0). O emblema carioca lidera com 12 pontos, mais dois do que o campeão Palmeiras, que goleou o Góias, por 5-0. A equipa de Abel Ferreira é outra das três equipas que ainda não perderam no campeonato, tal como o Fortaleza.

No terceiro lugar da classificação segue o Cruzeiro, comandado por Pepa, que venceu pela terceira vez (2-1 ao Santos).

Esta quarta jornada foi mais ou menos proveitosa para todos os seis treinadores portugueses no Brasileirão e só o empate do Bragantino, de Pedro Caixinha, frente ao Grémio (3-3), impediu o pleno, já que o Cuiabá, de Ivo Vieira, e o Bahia, de Renato Paiva, também triunfaram frente a América Mineiro (1-2) e Coritiba (3-1), respetivamente.