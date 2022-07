Trio renova pelo Real Madrid e a segunda vida de craques veteranos

JN Hoje às 13:21 Facebook

Os veteranos dominaram a manhã de mercado. Iago Aspas renovou pelo Celta de Vigo, enquanto os internacionais espanhóis Jesús Callejón e Cesc Fábregas vão jogar em divisões secundárias. No Real Madrid, o trio de brasileiros composto por Eder Militão, Rodrygo e Vinícius Jr vai renovar e fica com cláusulas de rescisão astronómicas.

Benfica: O jovem defesa central Ousmane Camara, de 19 anos, é um alvo a atacar pelas "águias", de acordo com o jornal "O Jogo". O jogador do Pau FC, da 2.ª liga francesa, realizou 35 partidas na última época. Caso a contratação se concretize, Camara deverá, numa primeira fase, ser incorporado na equipa B encarnada.

Moreirense: João Camacho assinou até ao final da temporada pelo emblema de Moreira de Cónegos, da Liga 2. O extremo, de 28 anos, deixou o Nacional, clube onde foi formado. Na época passada, marcou 8 golos no segundo escalão do futebol nacional ao serviço dos madeirenses.

Lourosa: Edu Silva, polivalente lateral, de 31 anos, é reforço do clube lusitanista para a próxima época. O experiente jogador foi recrutado ao Florgrade FC, da divisão de Elite da A. F. Aveiro. O Lourosa vai jogar o Campeonato de Portugal em 2022/2023.

Real Madrid: O trio de brasileiros Eder Militão, Rodrygo e Vinícius Jr vão renovar os seus vínculos com os 'merengues', de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. Os dois primeiros assinam até 2028, ficando com cláusulas de rescisão de 500 milhões e 1 bilião de euros, respetivamente. Vinícius Jr também terá uma cláusula rescisória de 1 bilião de euros, mas renova até 2027.

Bétis: William Carvalho não seguiu viagem com o restante plantel do Bétis para Inglaterra, onde decorrerá mais uma etapa da pré-temporada do clube sevilhano. Os espanhóis pretendem vender o internacional português, que entra no último ano de contrato. O Lyon é um dos destinos apontados ao médio, de 30 anos.

Celta de Vigo: O "rei" Iago Aspas renovou até 2025 pelo Celta de Vigo, da Liga espanhola. A oficialização do acordo aconteceu em pleno Dia da Galiza, efemeridade que serviu como mote para o vídeo que oficializa a renovação do avançado espanhol, de 34 anos.

Granada: Depois de terminar o contrato que o ligava à Fiorentina, José Callejón foi anunciado como reforço do Granada, que vai disputar a 2.ª liga espanhola na próxima temporada. Aos 35 anos, o avançado internacional espanhol regressa a Espanha, nove épocas depois.

Bayern de Munique: Os 'bávaros' não hesitaram em pagar pelo jovem de 17 anos Mathys Tel, do Rennes, qualquer coisa como 20 milhões de euros, verba que pode chegar aos 28,5 milhões em objetivos. O treinador do Bayern, Julian Nagelsmann, acredita que, no futuro, o avançado francês poderá ser capaz de marcar "40 golos numa só temporada".

Tottenham: O defesa canhoto Ben Davies renovou até 2025 com os 'spurs'. Na última época, o jogador, de 29 anos, disputou 43 partidas, em todas as provas.

Fulham: Marco Silva conta com um novo lateral direito no plantel dos 'cottagers'. O internacional suíço Kevin Mbabu foi contratado ao Wolfsburgo, da Bundesliga, por 7,6 milhões de euros. O próximo reforço a ser anunciado pelo Fulham deverá ser o avançado Solomon, oriundo do Shakhtar Donetsk.

Como: Cesc Fábregas vai prosseguir a carreira na Serie B italiana, ao serviço do Como. O médio internacional espanhol, de 35 anos, terminou recentemente o contrato que o ligava ao Mónaco e deve assinar por duas temporadas pelo emblema italiano.

Zenit: Depois de Wendel, Malcom e Claudinho também renovaram contrato com o campeão russo. Os dois avançados brasileiros aceitaram prolongar os seus vínculos até 2027.