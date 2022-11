Trio reparte a liderança na Série B da Liga 3

JN Ontem às 23:08 Facebook

Caldas, Amora e Belenenses estão igualados no topo da Série B da Liga 3. Na Série A, Sanjoanense e Felgueiras venceram pela margem mínima.

Após uma semana complicada, marcada pela primeira derrota no campeonato e o afastamento da Taça de Portugal, a Sanjoanense retomou o trilho dos triunfos na receção ao Sporting de Braga B (1-0). Um autogolo de Guilherme Soares definiu o resultado de um jogo marcado pela lesão grave de Fostino Manga, num lance que resultou na expulsão de André Lacximicant.

Por seu turno, o Felgueiras derrotou Fafe pelo mesmo resultado, valendo o tento solitário de João Santos, ao minuto 83.

Na Série B, o Amora bateu o Caldas (1-0) e encostou ao adversário deste domingo na primeira posição, que é partilhada a três. À dupla junta-se o Belenenses, que venceu o Moncarapachense por 2-0.

O Alverca goleou a Académica por 4-0, tendo ainda desperdiçado uma grande penalidade, por Hassan, e subiu ao oitavo lugar.

Num duelo emotivo e com diversas reviravoltas no marcador, o Real venceu o Vitória de Setúbal por 5-3, no Estádio do Bonfim.