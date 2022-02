Trio vence e mantém-se na corrida pela fase de subida

Rui Almeida Santos Hoje às 17:31 Facebook

Lourosa, V. Setúbal e Amora triunfaram na reposição de jogos que tinham em atraso.

No encontro que marcou a estreia do novo treinador, Hélder Pereira, o Lourosa bateu o S. João de Ver (2-1), em jogo que dizia respeito à 16.ª jornada, e igualou o Braga B na quarta posição da Série A, somando ambos 29 pontos.

Os lusitanistas chegaram à vantagem aos 20 minutos, por intermédio de Léo Cá, e confirmaram o triunfo a meio da segunda parte, pelo recém-entrado Matheus. Pelo meio, Jaime Poulson, do Lourosa, quase marcou num pontapé de bicicleta. No último minuto do tempo de compensação, Niang reduziu para os malapeiros, de grande penalidade.

Na Série B, o V. Setúbal derrotou o Oliveira do Hospital por 1-0, numa partida em atraso da 14.ª jornada. O único golo do encontro surgiu ao minuto 80, por intermédio de André Pedrosa. Os sadinos são quartos classificados, com 30 pontos.

Com uma reviravolta impressionante, consumada nos últimos dez minutos do encontro com o Oriental Dragon (3-2), o Amora, que segue no sexto lugar, segurou-se no comboio das equipas que aspiram chegar à fase de subida.

O jogo, referente à 15.ª jornada, acabou decidido com um grande golo de Martim Maia, numa execução perfeita de um livre à entrada da área contrária. Até então, Gildo Lourenço tinha adiantado o Amora, Nii Plange e Brito viraram para o Oriental Dragon, e Jorge Ferreira repôs o empate, poucos minutos antes do lance que definiu o resultado.