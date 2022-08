Trio vence pela primeira vez na história da Liga 3

JN Hoje às 21:32 Facebook

Lank Vilaverdense, Académica e Fontinhas venceram pela primeira vez na história da Liga 3. Com a segunda jornada ainda a meio, a U. Leiria é, até ao momento, a única equipa a sair vitoriosa das duas primeiras rondas da prova.

Na receção ao Sporting de Braga B, um golo de João Caiado, já para lá do minuto 90, valeu o primeiro triunfo de sempre do Lank Vilaverdense na Liga 3.

Mais folgadas foram as vitórias de Sanjoanense e Felgueiras, que souberam capitalizar os largos minutos em que jogaram em superioridade numérica.

O conjunto de São João da Madeira bateu o Vitória de Guimarães B por 3-1, com golos de Rui Pedro, de penálti, Rúben Alves e Nuno Barbosa, tendo Jason Bahamboula reduzido para os vimaranenses.

Já o Felgueiras derrotou o Montalegre por 2-0. Paulité inaugurou o marcador ainda na primeira parte, com Welton Jr a fechar o resultado no tempo de compensação.

Na Série B, a Académica sofreu para se estrear a vencer na competição. Diogo Costa apontou o único golo do jogo com o Amora, que teve três expulsões, duas das quais de jogadores amorenses.

No Algarve, o Fontinhas também alcançou a primeira vitória da história na Liga 3, frente ao Moncarapachense (1-0). A abrir do segundo tempo, Prince Addico, na conversão de uma grande penalidade, selou o resultado. Pouco depois, Fabrice Okua parou um penálti, batido por Juan San Martin, e segurou o triunfo dos açorianos.

Também por 1-0, a U. Leiria levou de vencida o Alverca e isolou-se no comando da Série B da Liga 3. O único golo do jogo foi apontado por Diogo Leitão, aos 42 minutos, depois de Hassan ter perdido uma oportunidade flagrante para os ribatejanos. Após ter ultrapassado o guarda-redes leiriense, o avançado do Alverca acertou na barra.