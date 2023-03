Triplo apuramento das seleções lusas garante futuro risonho

Equipas das quinas de sub-21, sub-19 e sub-17 têm presença certa, este ano, nas fases finais dos europeus. Craques na montra entre maio e julho.

Portugal vai participar, este ano, nas fases finais do campeonato da Europa, nos escalões de sub-21, sub-19 e sub-17. Os escalões inferiores juntam-se à já garantida passagem das "esperanças", num triplo apuramento que augura futuro risonho às cores lusitanas.

No caso dos escalões mais jovens (sub-19 e sub-17), só Espanha, Itália e Polónia imitam o percurso luso.

Os sub-21, orientados por Rui Jorge, estarão presentes em Tbillisi, Geórgia, de 21 de junho a 8 de julho, para disputar o Europeu da categoria. Dois anos depois de ter perdido a final do escalão frente à Alemanha, Portugal volta a espreitar o título, na certeza de que poderá contar com um naipe de futebolistas já com grande experiência, nas principais ligas do Velho Continente.