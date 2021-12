Triplo apuramento vale jackpot mínimo de 154 milhões

Miguel Pataco Hoje às 20:00 Facebook

Sporting já está nos oitavos de final da Champions, objetivo que F. C. Porto e Benfica também podem atingir esta semana.

O futebol nacional pode viver uma semana histórica nas competições europeias. Pela primeira vez, Portugal está em condições de colocar três equipas nos oitavos de final da mais importante prova por clubes da UEFA, algo que, a concretizar-se, vai valer, no mínimo, um bolo total de 154 milhões de euros no conjunto dos três grandes. O Sporting é o único que já tem a presença garantida na fase a eliminar e a equipa de Ruben Amorim arrecadou, até agora, qualquer coisa como 45 milhões de euros.

Com a qualificação no bolso, os leões até podem perder, amanhã, em Amesterdão, frente ao Ajax, uma vez que o segundo lugar do grupo C está firme com as três vitórias já asseguradas, que valeram 8.4 milhões de euros. A este valor juntam-se os 15.6M€ de presença na fase de grupos e os 11.3M€ do prémio variável instituído esta época pela UEFA e que tem em conta o ranking das equipas. Com os 9.6M€ de presença nos oitavos assegurados, a SAD de Alvalade já arrecadou os tais 45 milhões, que podem subir mais 930 mil euros ou 2.8 milhões caso empate ou vença, respetivamente, nos Países Baixos.