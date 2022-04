Triunfo no ensaio para o Rangers

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 23:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Genialidade de Ricardo Horta lançou Iuri Medeiros para o único golo. Matheus brilhou após a expulsão de Vitinha

O Sporting de Braga venceu em Vizela e conseguiu, pela primeira vez na presente época, uma sequência de três vitórias seguidas para a Liga. Um bom ensaio para a visita ao Rangers, numa partida na qual os arsenalistas procuram garantir um lugar nas meias finais da Liga Europa, partindo em vantagem na eliminatória (1-0). O Vizela, apesar do desfecho negativo, permanece nos lugares tranquilos.

Mesmo com cinco alterações no onze que derrotou o conjunto escocês, os arsenalistas foram sérios na abordagem ao jogo, coroaram o ascendente da primeira parte com o golo, e foram solidários com menos uma unidade em campo. Ricardo Horta, com um passe mágico, permitiu a Iuri Medeiros os festejos. Depois, foi necessária muita entreajuda, após Vitinha, numa tentativa de pontapé acrobático, ter atingido com violência a cara de Ivanildo. António Nobre deu ordem de expulsão ao avançado.