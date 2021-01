Triunfos de Portugal, França e Noruega adiam decisões para domingo

JN/Agências Hoje às 21:58 Facebook

As vitórias de Portugal, França e Noruega, esta sexta-feira, na ronda principal do Mundial adiaram para a última jornada as decisões sobre a passagem aos quartos de final.

A caminho da última jornada, no domingo, com uma "final" frente à França, líder com oito pontos, o "sete" de Paulo Pereira mostrou uma faceta de segurança e chegou aos seis pontos, os mesmos dos noruegueses, que fecham com os islandeses.

No jogo mais equilibrado da ronda, a França teve de suar para vencer a Islândia por 28-26, com Elisson (oito golos) a liderar os islandeses a uma exibição sólida, tendo chegado a liderar por dois golos (22-20), já bem dentro do segundo tempo.

Ainda assim, a força coletiva dos franceses acabou por se impor, com Mem (sete golos) a impulsionar os gauleses para segurarem a liderança do grupo, ficando próximos da fase seguinte da competição.

As decisões da poule, em que os dois primeiros avançam para os quartos de final, ficaram, assim, adiadas para domingo, com Portugal a enfrentar a França, hexacampeã mundial, mas que foi eliminada pelos lusos no Euro2020, e a vice-campeã Noruega a bater-se com a já afastada Islândia.