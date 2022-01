Triunfos de V. Guimarães B e Sanjoanense deixam série A da Liga 3 ao rubro

JN Hoje às 17:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Braga B falhou o ataque à liderança isolada da série A. A sul, a U. Santarém desperdiçou, no tempo de compensação, um penálti que lhe poderia ter valido o triunfo diante do Caldas.

O dérbi minhoto entre as equipas B de V. Guimarães e Braga sorriu aos vitorianos (2-0). Já depois de Djaló ter atirado à barra, Jason adiantou os vimaranenses com uma cabeçada perfeita. A pressão bracarense, em busca do empate, intensificou-se na etapa complementar, mas seria o Vitória a aumentar a vantagem, novamente por Jason, na recarga a uma defesa incompleta de Hornicek.

Os três pontos somados atiram o V. Guimarães B para o grupo dos quintos classificados da série A, juntamente com Sanjoanense e Lourosa, que se defrontaram esta manhã. O jogo sorriu à equipa de São João da Madeira, por 3-1, mas até começou melhor para os locais, que se adiantaram no marcador graças a um golo de Paulo Grilo, com um chapéu do meio-campo a castigar uma má reposição de bola do guardião Fábio Matos.

A reviravolta forasteira começou a ser desenhada pouco depois, com o tento do empate apontado por Rui Pedro. No início do segundo tempo, Pedro Pinho completou a remontada, à qual Didi daria maior expressão já perto do minuto 90.

Na série B, U. Santarém e Caldas empataram a um golo. Nuno Januário deu vantagem aos caldenses nos minutos iniciais, a qual seria anulada por um autogolo, na sequência de um pontapé de canto. No tempo de compensação, Leo Chão desperdiçou uma grande penalidade, que podia ter valido o triunfo aos ribatejanos.