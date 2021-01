Trivela de Quaresma inicia a reviravolta

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 22:49 Facebook

Extremo responde com classe ao belíssimo golo de Gorré. Cambalhota surge no segundo tempo.

O Vitória de Guimarães encurtou distâncias para o quinto lugar, após derrotar o Nacional, por 3-1, em jogo em atraso da 12ª jornada da Liga. Os vitorianos, que permanecem com um jogo a menos, estiveram em desvantagem no marcador, mas, com a qualidade e magia de Quaresma e Edwards, garantiram a reviravolta no marcador, agravando a crise de resultados dos madeirenses no novo ano.

O primeiro tempo foi equilibrado, mas teve dois momentos de excelência. Gorré surpreendeu Bruno Varela com um belíssimo golo. Na resposta, num remate de trivela, Ricardo Quaresma não deu hipóteses a Daniel Guimarães.

A estratégia madeirense ruiu logo nos minutos iniciais do segundo tempo, com duas intervenções de Marcus Edwards a serem decisivas para a cambalhota. Primeiro, através do faro pelo golo de Estupiñan e, minutos mais tarde, graças a uma infelicidade de Lucas Cal. O guardião Bruno Varela, com três intervenções de grande nível, impediu que o Nacional reentrasse na discussão do encontro e segurou os três pontos.