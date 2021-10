Troca de jogador entre Sporting e F. C. Porto envolveu 11 milhões

JN Hoje às 21:58 Facebook

O clube de Alvalade emitiu, esta segunda-feira, um comunicado à CMVM a propósito do negócio que envolveu as transferências de Rodrigo Fernandes e Marco Cruz para F. C. Porto e Sporting, respetivamente.

Numa nota enviada à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), os leões informaram que F. C. Porto e Sporting trocaram jogadores no último dia do mercado de transferências por 11 milhões de euros. Rodrigo Fernandes saiu do clube de Alvalade e assinou pelos azuis e brancos, a troco de 11 milhões de euros, e Marco Cruz fez o sentido inverso exatamente pelo mesmo valor.

O F. C. Porto já tinha estado envolvido num negócio parecido, quando contratou dois jovens ao Vitória de Guimarães, o central Romain Correia e o lateral João Mendes, por 15 milhões de euros, enquanto os minhotos pagaram o mesmo valor pelos passes de Francisco Ribeiro e Rafa Reis.

Sarabia custou dois milhões

No mesmo comunicado, os leões revelou que gastou dois milhões de euros o empréstimo de Pablo Sarabia do Paris Saint-Germain, mais 150 mil euros em comissão ao agente. Luís Maximiano foi transferido para o Granada por 4,5 milhões de euros, Rosier assinou pelo Besiktas por 5,1 milhões e Misic rumou ao Dínamo de Zagreb por dois milhões de euros.