Trofa enaltece heróis e já pisca o olho à Liga

Equipa foi homenageada esta segunda-feira na Câmara Municipal e desafiada a lutar por nova subida na próxima época.

Depois da consagração desportiva, com a subida à Liga 2 e o título de campeão do Campeonato de Portugal, a equipa do Trofense recebeu, esta segunda-feira, o reconhecimento do município pelos êxitos atingidos esta temporada, com todos os jogadores, técnicos e dirigentes a serem agraciados pelo presidente da Câmara pela forma como representaram a Trofa, mas, também, a serem desafiados para um novo objetivo.

"Estamos a construir o novo edifício dos Paços do Concelho, e talvez para o ano possamos lá festejar o objetivo de regressar à Liga. Fica prometido esse local para as celebrações", disse o autarca Sérgio Humberto, também ele um ex-jogador do Trofense.

Apesar do otimismo, o presidente da Câmara não esqueceu o complicado percurso de estabilização feito pelo clube, com o apoio dos investidores, lembrando que "ainda há três anos o vereador do Desporto soube que não havia medicamentos para os jogadores e teve de ajudar".

"Hoje estão neste patamar e com todas as condições de trabalho, e a Câmara, dentro das limitações, está disponível para apoiar o clube. Sabemos que este emblema do Trofense também representa um concelho e uma população de trabalho, e subir aos campeonatos profissionais vai projetar a Trofa", vincou Sérgio Humberto.

Para simbolizar o agradecimento, o município entregou uma salva de prata aos dirigentes, recebendo em troca uma camisola do clube entregue pelo presidente Franco Couto.

"Foi uma época muito difícil, mas estes jogadores, os treinadores e o staff foram uns guerreiros. Nos quatro anos que estou no Trofense consegui segurar o clube, arranjar um investidor e subir de divisão, o que só foi possível como o apoio de todos", disse o dirigente.

O Trofense não estava nos campeonatos profissionais desde 2015 e objetivo passa por estabilizar nesse patamar.

Base do plantel e treinador para manter

O diretor-geral do Trofense, o ex-jogador João Tomás, garantiu que o grupo vai manter a base assim como treinador Rui Duarte. "Estamos já a trabalhar com a equipa técnica na próxima época. Sabemos que temos de fazer alguns ajustes no grupo, mas não haverá uma sangria de saídas", partilhou o dirigente, ao JN. João Tomás considerou que o desafio de subida à Liga, já para o ano, lançado pelo autarca "é demasiado ambicioso para atual realidade do clube", mas lembrou os "bons exemplos de Vizela e Arouca".