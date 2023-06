Trofense e o treinador Rui Sacramento condenados pelo Conselho de Disciplina

JN/Agências Hoje às 17:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, nesta quarta-feira, a condenação do Trofense e do treinador Rui Sacramento ao pagamento de multas, na sequência da participação da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF).

Em causa, esteve a alegação do organismo ao CD da FPF de que o técnico teria orientado a equipa recém-despromovida enquanto assumia o papel de analista na ficha de jogo contra o Farense, a contar para a 26.ª jornada da II Liga, quando ainda não se encontrava oficializado como sendo o sucessor de Jorge Casquilha, o que constitui fraude nos termos do artigo 59 do regulamento disciplinar (RDLPFP).

Relacionados

Nesse sentido, o treinador foi condenado ao pagamento de uma sanção no valor de 940 euros, enquanto a coima do emblema da Trofa ascende aos 5.800 euros.

PUB

"No dia 12 de junho de 2023 foi proferida a decisão que condena o Arguido Rui Miguel Ferreira Neto Sacramento, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 59º do RDLPFP, na sanção única de Euro 940 (novecentos e quarenta euros)[...]; que condena a Arguida Clube Desportivo Trofense, Futebol SAD, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 59º do RDLPFP, na sanção única de 5.800 euros", pode ler-se no comunicado.

O Trofense desceu ao terceiro escalão do futebol português, depois de finalizar a época no 17.º lugar da II Liga, com apenas 32 pontos, num percurso em que também teve Bruno China, Sérgio Machado e Jorge Casquilha como treinadores.