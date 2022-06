Trofense e Varzim com situação salarial regularizada

JN Hoje às 11:16 Facebook

A Liga Portugal informou, esta terça-feira, que o Trofense e o Varzim cumpriram a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores. Leixões e Académica continuam com as remunerações por saldar.

"Deste modo, as Sociedades Desportivas passam a ter a sua situação regularizada, o que faz com que todos os clubes com exceção de A. Académica e Leixões SC tenham demonstrado o rigoroso cumprimento das suas obrigações salariais, dentro dos prazos regulamentados", pode ler-se no site da Liga Portugal.

O Trofense terminou a Liga 2 na 13.ª posição, enquanto o Varzim foi 17.º e acabou por ser despromovido à Liga 3, tal como a Académica. Já o Leixões encerrou a temporada no oitavo posto.