Trofense pede videoárbitro na Liga 2

Em comunicado, o clube queixa-se de fora de jogo no lance que determinou a derrota no jogo de segunda-feira, frente ao Feirense.

O Trofense considera ser "imperiosa a implementação do sistema de videoárbitro" na Liga 2, alegando que houve fora de jogo no lance que resultou no golo da derrota ante o Feirense (0-1), na segunda-feira

"O Trofense chegou esta temporada à II Liga e fez um enorme esforço para se adaptar à exigência da competição, concretizando obras necessárias para estar nos campeonatos profissionais. Hoje, há um sentimento de frustração por, no final de 90+4 minutos de futebol, todo o esforço acabar penalizado num lance que definiu o resultado final da partida", diz o comunicado emitido pelo clube, referindo-se a um possível fora de jogo do avançado búlgaro Steven que marcou o golo dos fogaceiros, aos 89 minutos.

"Queremos contribuir para um futebol que potencie o talento, a verdade desportiva, que dê aos jogadores o protagonismo e aos adeptos a paixão pelo jogo. É também por estas razões que temos como imperiosa a implementação do sistema de videoárbitro na II Liga, para que todo o nosso esforço, dedicação e compromisso que temos na valorização do espetáculo não sejam em vão", acrescenta a nota, emitida esta terça-feira.