Trofense regressa à II Liga seis anos depois

O Trofense assegurou, este sábado, o regresso à II Liga ao empatar (1-1) na visita ao Sporting de Braga B, na sexta e última jornada da Série Norte da fase de acesso ao segundo escalão.

A equipa da Trofa terminou no primeiro lugar do agrupamento de promoção à II Liga, com 11 pontos, mais um do que o Anadia, que se impôs por 2-1 no estádio do Pevidém (terceiro colocado, com nove), num confronto entre equipas que ainda podiam ser promovidas.

Os 'arsenalistas' inauguraram o marcador aos 33 minutos, através de uma grande penalidade concretizada por Schurrle, mas o Trofense restabeleceu a igualdade pouco antes do intervalo, por intermédio de Bruno Almeida, aos 45+2.

O Trofense, que até já tem uma passagem pela primeira divisão, na época 2008/09, regressa ao segundo escalão do futebol português, que disputou pela última vez na temporada 2014/15, antes de passar seis anos no Campeonato de Portugal.